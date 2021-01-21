Сильные заговоры на успешную продажу крупных и дорогих вещей

Читать заговор на продажу чего либо всегда следует на убывающую луну. Если Вас интересует увеличение притока денежных средств, то такой заговор лучше всего читать на растущую луну.

Выбор заговора на продажу вещи зависит также непосредственно от типа вещи

Вы обращали внимание, что у некоторых продавцов товар расхватывают в считанные часы, а у других он месяцами пылится на прилавках? Возможно, причина заключается в способностях первого продавца налаживать отношения с потенциальными покупателями, а возможно он использует сильный заговор на продажу вещей. Для того чтобы наладить быструю продажу любого вида товаров на более выгодных для вас условиях, можно использовать эффективный заговор на продажу вещи.

Выбор заговора на продажу вещи зависит также непосредственно от типа вещи. Если вы планируете быстро и дорого продать дом или транспортное средства, то, как правило, применяют специальные заговоры на продажу крупных и дорогостоящих вещей. А если вас интересует торговля недорогими общедоступными товарами, то применяют заговоры, направленные в целом на улучшение бизнеса и торговых дел.

Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов заговоров на быструю продажу вещей, которые уже получили признание у многих продавцов как редких, так и популярных товаров.

Совет: Читать заговор на продажу чего либо всегда следует на убывающую луну. Если Вас интересует увеличение притока денежных средств, то такой заговор лучше всего читать на растущую луну. Вам необходимо самостоятельно для себя определить приоритеты: очень быстро сбыть товар или получить много денег.

Сильные заговоры на продажу любой вещи

Вариант 1: «Заговор на мед»

Этот заговор является одним из самых распространенных. Не зря в быту мы часто слышим фразу «как медом помазано». Мед сам по себе является сильнейшим целебным веществом, способным не только притягивать все положительное, но и залечивать энергетические дыры и отталкивать отрицательные события.

Возьмите небольшую баночку жидкого меда, заговорите ее следующими словами:

Как на мед слетаются пчелы,

Так и на мой товар слетятся покупатели.

Как мед для пчел сладок,

Так и мой товар для покупателей будет нужен.

Аминь. Аминь. Аминь!

После произнесения заговора смажьте небольшим количеством меда себе лоб, щеки, подбородок и за ушами. В этот день от покупателей у вас не будет отбоя – они будут роиться как пчелы над вашим товаром.

Вариант 2: «Заговор на маковое семя»

Хотим предложить вашему вниманию еще один интересный заговор на хорошую торговлю. Для этого вам потребуется маковое семя. На растущей луне купите пачку мака. Пересыпьте его в стеклянный стакан и проговорите не меньше семи раз следующие слова:

Кто на мак мой наступит, тот товар мой полюбит.

Кто на мак мой наступит, тот товар мой и купит.

Амин. Аминь. Аминь!

Затем в начале торгового дня вам необходимо рассыпать семена мака по всему полу рядом с вашей торговой палаткой или прилавком. Старайтесь рассыпать семена так, чтобы они заняли большую площадь, но при этом были не заметны. По истечении трех дней и после уборки ритуал следует повторить.

Вариант 3 «Визуализация продажи»

Если предстоит продажа чего-либо в единственном числе, то самым простым, но не менее действенным заговором является ритуал визуализации успешной продажи. Для этого вам необходимо взять вещь, которую вы планируете продать, в обе руки (если размеры не позволяют, то прикоснуться к ней двумя руками). Пристально посмотрите на эту вещь, дотроньтесь до каждой детали, изучите ее внимательным взглядом, при этом вы должны представлять, как она уже заинтересовала большое число людей, как люди с интересом ее рассматривают и желают, во что бы то ни стало приобрести.

Можете детализировать свою фантазию вплоть до предполагаемых диалогов с покупателями и расчетов. В процессе ритуала важно чтобы вас никто не отвлекал и важен ваш положительный настрой. После того как вы все проделаете, три раза активно перекрестите вещь и произнесите следующие слова:

«Что задумал, то и получу! Аминь!»

Заговоры на продажу крупных или дорогостоящих вещей

Перед продажей крупной или дорогостоящей вещи желательно выполнить следующее:

Три дня соблюдать пост;



Исповедоваться;Провести ритуал очищения предмета, в том числе энергетического.

Так как вещь дорогостоящая, то круг потенциальных покупателей у нее не велик, и как только к вам обратится первый претендент, бегите в церковь и поставьте три свечки за его здравие.

Заговор на продажу машины обязательно прочитайте, если вам нужно продать машину.

Вариант 1: «Заговор на новолуние»

Самым действенным заговором на скорую выгодную продажу является заговор в ночь на новолуние. Вам понадобится лист бумаги, карандаш и зеленая свеча. Напишите на листе бумаги и одновременно произнесите три раза следующие слова:

Заклинаю на удачу,

Заклинаю на продажу,

Заклинаю на богатство.

Да будет так.

После того, как вы напишете эти слова, скомкайте бумагу и сожгите огнем свечи на блюдечке. Пепел развейте из окна.

Вариант 2: «Заговор на подклад монеты»

Еще один простой заговор на привлечение покупателей. Возьмите любую монету, можно даже копейку, поместите ее на ночь в стакан святой воды и прошепчите три раза следующие слова:

Как монету я добром заряжаю,

Так добром мне обернется продажа.

Аминь!

На следующий день подложите заговоренную монету незаметно в вещь, которую собираетесь продать. Этот заговор поможет вам привлечь больше покупателей, и при этом вы не потеряете в цене ни копейки.

Желаем вам быстрых и выгодных продаж!

И не забывайте: главное — сохранять уверенность, и у вас точно все получится!

Источник: gadalkindom.ru