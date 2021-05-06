Самая сильная молитва об усопших на 11 мая – Радоницу 2021: читать можно дома и в церкви
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Самая сильная молитва об усопших на 11 мая – Радоницу 2021: читать можно дома и в церкви

3:20:015/6/2021Фото: Flickr
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По православной традиции начинать поминовение необходимо в храме на поминальной службе, которая проводится с утра.

храм. поминовение, Радоница
Это самый большой родительский день

Второй вторник после Пасхи каждый год отмечается Радоница - это самый значимый родительский день в православном календаре. В этом году Радоница отмечается 11 мая.

По православной традиции начинать поминовение необходимо в храме на поминальной службе, которая проводится с утра. Можно подойти в храм накануне вечером и подать записки с именами умерших, чтобы их перечислили при поминовении в общей молитве.

В храме ставят свечи на панихидный столик. Свечи за упокой всегда ставятся на столик и квадратным подсвечником. Приносятся в храм по желанию и поминальные продукты. чтобы ваших умерших могли помянуть большее количество людей. После поминальной службы можно раздать милостыню или поминальное угощение нищим у храма - назвать им имена, кого следует помянуть.

Затем отправляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Туда можно приносить цветы, зажечь свечу. Сейчас в храмах можно приобрети ветрозащитные лампады специально для могил - внутрь ставится свеча и зажигается - ее ветром не задувает. Приносить еду и алкоголь, а также сигареты, на кладбище запрещено - это языческие традиции. которые православный христианин не должен соблюдать, чтобы не навлечь греха на свою душу и душу умершего.

Дома накрывается поминальный стол, на который готовится кутья и блины. Ставятся на Радоницу куличи и крашеные яйца.

Ели вы не смогли прийти в храм, можно помолиться дома - наши молитвы очень важны для душ умерших.

Общая молитва для поминовения

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Но можно поминать и своими словами, главное, чтобы слова шли из самого сердца и были искренними.

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Радоницамолитвапоминовениеродительский деньпраздники
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