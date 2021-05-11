ГИБДД не пускает 11 мая машины на кладбище Бердска в Радоницу-2021. Пропускают лишь Lexus избранных, заявил очевидец

Только избранных автомобилистов в родительский день пропускают сотрудники ГИБДД на кладбище Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 11 мая рассказал бердчанин Павел.
Как отметил Павел, на кладбище он приехал со своей пожилой матерью, которой очень сложно передвигаться самостоятельно. Вместе они хотели проехать по дороге на другой конец мест захоронения, но им этого сделать не позволили.
- На подъезде к кладбищу работники ГИБДД заворачивают машины на стоянку. Замечания о том, что моей маме 72 года, а бабушка с дедом похоронены на другом конце - не принимаются. Причем отдельные машины, видимо с определенными связями, спокойно проезжают. На вопросы гаишнику, что он только что пропустил Лексус, сотрудник полиции, улыбнувшись ответил, что тот водитель- инвалид! Знаков "инвалид" на автомобиле не было! За рулем сидел человек с таким лицом, которое явно не говорило о причастности к инвалидам. Таких машин было несколько. Мы с пожилой мамой полчаса шли на другой конец кладбища пешком, в то время как другие ехали на машине,- рассказал житель Бердска Павел сегодня, 11 мая.
Как стало известно из слов Павла, такое происходит на кладбище в первый раз. Горожанина поддержала и другая бердчанка по имени Надежда. Она упомянула, что кладбище на сегодняшний день утопает в мусоре.
- Сегодня тот день, когда большое количество горожан посещают кладбище и что предстает перед их глазами? - Огромные горы мусора! Уж могли бы к сегодняшнему дню все вывезти и убрать. Такое впечатление, что эти горы с прошлого года, потому что мешки уже все разорваны и этот мусор опять разлетается. Вроде как кладбище муниципальное, а контроля никакого! И не надо говорить, что не успели, что чуть ли не сегодня навалили такие кучи! Считаю, что все это лежит еще с тех пор, как сошел снег. Как-то противненько,- сообщила Надежда.
Репортаж с городского кладбища Бердска - читайте в ближайшее время.