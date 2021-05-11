Дистанционное обучение фитнес-тренеров: где пройти
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Дистанционное обучение фитнес-тренеров: где пройти

2:18:355/11/2021Фото: instructorpro.ru
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С развитием интернет-технологий, сфера образования усовершенствовалась, тем самым открыв новые возможности для карьерного роста.

InstructorPRO
Центр дополнительного профессионального образования InstructorPRO

К примеру, теперь некоторые профессии можно с легкостью освоить и дистанционно, не выходя из дома. Отличный вариант для этого - дистанционное обучение фитнес тренеров.

Где получать профессиональное образование

InstructorPRO – это центр дополнительное профессионального образования, предлагающий повышение квалификации и освоение новых профессий. Цель центра – выпустить первоклассных специалистов в сфере фитнеса для дальнейшей их работы.

Преимущества InstructorPRO:


  1. Уникальные образовательные программы, с необходимыми теоретическими и практическими знаниями.
  2. Профессиональный состав преподавателей.
  3. Доступная стоимость обучения.
  4. Высокий уровень подготовки специалистов.

Особенности курса

Востребованное направление в работе центра - обучение фитнес тренеров в Краснодаре. Центр ведет как очное, так и дистанционное обучение специалистов по всей России и странах СНГ.

Если говорить об удаленной форме обучения, то на выбор есть следующие направления:


  1. Персональный тренер.
  2. Инструктор групповых занять и тренажерного зала.
  3. Тренер по стречингу, пилатесу, степ-аэробике.
  4. Универсальный инструктор.

Преимущества такого дистанционного обучения:

  1. График занятий. Занятия проходят в удобное время, поэтому даже работающие ученики спокойно совмещают работу с учебой.
  2. Опытная команда. Уроки ведет команда профессионалов в сфере фитнеса, которые объяснят просто и понятно материал.
  3. Услуга рассрочки. В случае невозможности оплатить всю сумму сразу, центр предлагает оформление рассрочки на срок до 6 месяцев.
  4. Высокий уровень обучения. Программы разработаны по уникальным методикам, поэтому уроки получаются продуктивными, интересными и эффективными.

Центр дополнительного профессионального образования InstructorPRO предлагает пользователям интересными программы для освоения или улучшения знаний по профессии, связанной с фитнесом.

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дистанционное обучениефитнес тренер
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