Дистанционное обучение фитнес-тренеров: где пройти

К примеру, теперь некоторые профессии можно с легкостью освоить и дистанционно, не выходя из дома. Отличный вариант для этого - дистанционное обучение фитнес тренеров.
Где получать профессиональное образование
InstructorPRO – это центр дополнительное профессионального образования, предлагающий повышение квалификации и освоение новых профессий. Цель центра – выпустить первоклассных специалистов в сфере фитнеса для дальнейшей их работы.
Преимущества InstructorPRO:
- Уникальные образовательные программы, с необходимыми теоретическими и практическими знаниями.
- Профессиональный состав преподавателей.
- Доступная стоимость обучения.
- Высокий уровень подготовки специалистов.
Особенности курса
Востребованное направление в работе центра - обучение фитнес тренеров в Краснодаре. Центр ведет как очное, так и дистанционное обучение специалистов по всей России и странах СНГ.
Если говорить об удаленной форме обучения, то на выбор есть следующие направления:
- Персональный тренер.
- Инструктор групповых занять и тренажерного зала.
- Тренер по стречингу, пилатесу, степ-аэробике.
- Универсальный инструктор.
Преимущества такого дистанционного обучения:
- График занятий. Занятия проходят в удобное время, поэтому даже работающие ученики спокойно совмещают работу с учебой.
- Опытная команда. Уроки ведет команда профессионалов в сфере фитнеса, которые объяснят просто и понятно материал.
- Услуга рассрочки. В случае невозможности оплатить всю сумму сразу, центр предлагает оформление рассрочки на срок до 6 месяцев.
- Высокий уровень обучения. Программы разработаны по уникальным методикам, поэтому уроки получаются продуктивными, интересными и эффективными.
Центр дополнительного профессионального образования InstructorPRO предлагает пользователям интересными программы для освоения или улучшения знаний по профессии, связанной с фитнесом.