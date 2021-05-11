Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщает ТАСС.
- Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - сказано в тексте закона.
В пояснительной записке к договору указано, что он "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере". Кроме того, Россия внесла значимый вклад в его выполнение.
- 22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора", - говорится в пояснительной записке.
Правительство страны дало положительное заключение на законопроект.
В январе МИД России заявил о начале процедур по выходу из ДОН. Этот шаг обусловлен отсутствием развития по делу устранения сложностей для продолжения действия договора на новых условиях. Уточняется, что власти США пока не собираются возвращаться в ДОН.