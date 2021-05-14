Летние каникулы 2021: Когда начнутся у школьников России
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Летние каникулы 2021: Когда начнутся у школьников России

5:17:485/14/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Из-за сокращения весенних каникул отдых начнется раньше обычного. Министерство просвещения опубликовало рекомендации по срокам.

Минпросвещение опубликовало рекомендации по установлению сроков каникул

Начало летних каникул волнует многих детей и родителей в России. Из-за сокращения весенних каникул на одну неделю, дата начала летних каникул является долгожданной.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" начало летнего отдыха начнется 25 мая. Отдых продлиться до 1 сентября.

И.о. начальника управления образования Бердска Михаил Каркавин прокомментировал, что каждая школа вправе сама корректировать даты отдыха.

- В каждой школе своя дата,- сказал Михаил Каркавин сегодня, 14 мая.

Таким образом, те, даты, которые предоставляет Министерство образования носят рекомендательный характер, однако есть несколько правил которые нельзя нарушать.

—длительность "непродолжительных" каникул не может быть менее 7 дней, а летних - менее двух месяцев;
—каникулы обязаны начинать с понедельника;
—не является нормой сдвигать каникулы более чем на 2 недели от рекомендованного периода;
—количество дней отдыха в течение учебного года не должно быть менее 30 (без учета летних каникул).

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