Глава РПЦ попросил женщин отдать детей церкви вместо аборта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает женщин, которые не хотят рожать, не делать аборты, а отдать детей Церкви.
По словам предстоятеля церкви, в ней помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.
- Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству, — сказал патриарх в видеообращении.
Он выразил благодарность всем, кто поддержал предложение о создании кризисных центров для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. < ...> Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь, — подчеркнул он.
Кирилл добавил, что государство должно приложить максимум усилий для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".