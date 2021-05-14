Глава РПЦ попросил женщин отдать детей церкви вместо аборта
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Глава РПЦ попросил женщин отдать детей церкви вместо аборта

5:09:525/14/2021Фото: ru.wikinews.org
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Кирилл добавил, что государство должно приложить максимум усилий для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".

По его словам, в церкви помогут воспитать и поднять на ноги ребенка

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает женщин, которые не хотят рожать, не делать аборты, а отдать детей Церкви.

По словам предстоятеля церкви, в ней помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.

- Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству, — сказал патриарх в видеообращении.

Он выразил благодарность всем, кто поддержал предложение о создании кризисных центров для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. < ...> Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь, — подчеркнул он.

Кирилл добавил, что государство должно приложить максимум усилий для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".

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патриархальтернативааборты
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