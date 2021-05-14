14 мая 2021 с огромной скоростью к земле приблизится астероид, о чем сообщает NASA.
Космическое тело названое 2015 KJ19, его диаметр от 88 до 200 м.
Сегодня астероид около 06.04 по времени Восточного побережья США или в 13.04 по Москве, а в Сибири 17.04 приблизится к Земле. Его расстояние от нас будет в 5,77 млн км, что более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Скорость движения небесного камня – 83 тысячи км\ч.
NASA уверяет, что астероид не представляет опасности для Земли.
Так же астероиды приблизятся к нам 27 мая и 1 июля 2021 года, они тоже будут не опасными. А вот в августе к нам летит потенциально опасный астероид.
Астероид 2015 KJ19 летит с огромной скоростью к земле 14 мая 2021. Приближение в 13.04 по Москве
Так же астероиды приблизятся к нам 27 мая и 1 июля 2021 года, они тоже будут не опасными. А вот в августе к нам летит потенциально опасный астероид.
14 мая 2021 с огромной скоростью к земле приблизится астероид, о чем сообщает NASA.
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