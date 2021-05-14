Более 10 тысяч ежедневно: показатели вакцинации от коронавируса выросли в регионе
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14.05
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Более 10 тысяч ежедневно: показатели вакцинации от коронавируса выросли в регионе

5:03:345/14/2021Фото: pixabay.com
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«На первую неделю после выхода мы контролируем ситуацию, продолжаем массовое стопроцентное тестирование всех выявленных случаев ОРВИ на территории Новосибирской области. Продолжаем тестировать первый круг контактных лиц», – прокомментировал Константин Хальзов.

Показатели вакцинации от коронавируса выросли в регионе

Массовая вакцинация населения проходит в Новосибирской области. На 14 мая число вакцинированных новосибирцев составило более 430 тысяч человек. О работе по недопущению распространения COVID-19 рассказал в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу 14 мая министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Всего в Новосибирскую область поступило уже порядка 344 тысяч доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». На 14 мая более 253 тысяч жителей Новосибирской области уже вакцинировались против коронавируса, из них полный курс завершили более 178 тысяч человек. Темп вакцинации – более 10 тысяч человек в день. Предусматривается дальнейшее его наращивание.

«На первую неделю после выхода мы контролируем ситуацию, продолжаем массовое стопроцентное тестирование всех выявленных случаев ОРВИ на территории Новосибирской области. Продолжаем тестировать первый круг контактных лиц», – прокомментировал Константин Хальзов. Министр также отметил, что ситуация в регионе стабильная и показателей прироста по заболеваемости в настоящее время не отмечается.

Напомним, что минздрав региона усилил контроль за 100% тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Если врач не назначил ПЦР-тест такому пациенту, гражданину необходимо сообщить об этом по телефону службы 112. В регионе введено тестирование на коронавирус контактах из семейных очагов, особое внимание областной минзрав продолжает уделять диспансеризации и проведению профилактических медицинских осмотров.

В регионе продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации: развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 50 в Новосибирской области. Два мобильных пункта организованы в торговых центрах Новосибирска – в «Сан-Сити» и «Эдеме». Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг;
- по телефону Единой регистратуры 124.

Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центр поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.

Источник: пресс-служба Правительства Новосибирской области

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пандемиякоронавирусCOVID-19массовая вакцинация
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