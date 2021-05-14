Аэрофлот раздаст деньги привитым от коронавируса в России
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Аэрофлот раздаст деньги привитым от коронавируса в России

3:25:225/14/2021Фото: flickr.com
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Акция будет действовать до конца 2021 г. или до израсходования выделенного лимита миль.

Всего на акцию будет выделено 100 млн миль
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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«Аэрофлот» с 15 мая запускает акцию «Мили вакцинации». Пассажиры, которые поставят прививку от коронавируса и совершат перелет любым рейсом авиакомпании, получат 10 тыс. бонусных миль на счет.

Всего на акцию российский перевозчик выделит 100 млн миль, поэтому получить бонусы смогут первые 10 тыс. привившихся пассажиров компании.

- Продвижение вакцинации – это наш вклад в восстановление полноценного воздушного сообщения, в комфорт и удобство наших пассажиров, — отметил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Акция закончится в конце 2021 года или когда будет израсходован выделенный лимит миль. Получить «мили вакцинации» смогут только участники программы «Аэрофлот Бонус» старше 18 лет (за исключением работников «Аэрофлота»).

По правилам пассажир должен поставить первую прививку уже после начала акции, при этом необходимо будет пройти полную вакцинацию. Для начисления миль гражданин должен до полета предоставить сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. При покупке билета нужно будет внести в бронирование номер участника бонусной программы. После перелёта мили будут начислены автоматически.

Также авиакомпания предоставит один оплачиваемый отпускной день каждому работнику лётных и кабинных экипажей за прохождение вакцинации.

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