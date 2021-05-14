В России все дети со спинальной мышечной атрофией получат Нусинерсен и Рисдипалм до конца 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России все дети со спинальной мышечной атрофией получат Нусинерсен и Рисдипалм до конца 2021 года

2:37:585/14/2021
0

Ребенку необходимо как можно раньше начать лечение, чтобы избежать более серьезных проблем.

Одна инъекция «Нусинерсена» стоит 125 тысяч долларов

До конца текущего года все пациенты со спинальной мышечной атрофией получат нужные им лекарства, сообщил председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко.

В России для лечения СМА применяется два препарата - «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдипалм». Например, одна инъекция «Нусинерсена» стоит 125 тысяч долларов. Обычная семья не в силах себе её позволить. Когда у ребенка диагностируют спинальную мышечную атрофию, необходимо как можно раньше начинать лечение, так как у пациента через какое-то время утрачиваются моторные функции — ребёнок может перестать двигаться и дышать.

- Сегодня принято еще одно очень важное решение — были рассмотрены дополнительные закупки препарата «Нусинерсен» и «Рисдиплам» для пациентов со спинальной мышечной атрофией, таким образом, все пациенты в РФ, с подтвержденным диагнозом спинальная мышечная атрофия, будут обеспечены лекарственными препаратами до конца 2021 года», — говорит Ткаченко.

Отметим, фонд «Круг добра» занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Он был создан по распоряжению президента России.

Напомним, в Новосибирской области из-за отсутствия лекарства умерла 16-летняя девочка с спинальной мышечной атрофией. Ей срочно требовался препарат «Рисдиплам».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лекарствадетиспинально мышечная атрофия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая
    2:23:13 5/14/2021
    Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    2:20:16 5/14/2021
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    БердскРосгвардия нагрянула в школу №12 Бердска после расстрела детей в гимназии №175 Казани
    1:59:07 5/14/2021
    Росгвардия нагрянула в школу №12 Бердска после расстрела детей в гимназии №175 Казани
    БердскВзрослая стоматология в Бердске
    1:54:47 5/14/2021
    Взрослая стоматология в Бердске
    БердскВладелец пансионата "Борвиха" не дождался власти и сам начал укреплять берега Обского моря Бердска
    1:51:28 5/14/2021
    Владелец пансионата "Борвиха" не дождался власти и сам начал укреплять берега Обского моря Бердска
    БердскЕсли заболел COVID-19 в Бердске
    1:48:20 5/14/2021
    Если заболел COVID-19 в Бердске
    Виновного в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой объявили в международный розыск
    1:34:24 5/14/2021
    Виновного в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой объявили в международный розыск
    БердскВ Бердске уволили водителя, который не выпускал из автобуса №7 забывшего проездной и 25 рублей школьника. Подробности ЧП
    1:30:11 5/14/2021
    В Бердске уволили водителя, который не выпускал из автобуса №7 забывшего проездной и 25 рублей школьника. Подробности ЧП
    БердскКогда микрорайоновцы прекратят давится в очередях на пушкинской почте в Бердске, ответила Почта России
    1:22:54 5/14/2021
    Когда микрорайоновцы прекратят давится в очередях на пушкинской почте в Бердске, ответила Почта России
    Главная молитва 14 мая праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской-2021: запреты дня и кого святая защищает
    1:20:21 5/14/2021
    Главная молитва 14 мая праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской-2021: запреты дня и кого святая защищает