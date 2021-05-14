Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая
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Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая

2:23:135/14/2021Фото: pixabay
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За последние сутки зараженных стало на 74 больше.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Стали известны новые статистические данные о зараженных коронавирусом в Новосибирской области. На 14 мая в регионе зарегистрировано 42 107 случаев коронавируса. За последние сутки зараженных стало на 74 больше. При этом 38 296 пациентов выздоровели. За последние 24 часа таких сибиряков - 73.

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 63 и 77 лет и женщины в возрасте 65 и 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 809 человек.

Отмечается, что в инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 227 пациентов, в том числе 5 детей.

Продолжают борьбу в реанимации 48 сибиряков. На ИВЛ находятся 5 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 1 559 683 теста на коронавирус.

Примечательно, что с симптомами ОРВИ в больницы Новосибирской области обратились 2 594 жителей региона.

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