Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая

Стали известны новые статистические данные о зараженных коронавирусом в Новосибирской области. На 14 мая в регионе зарегистрировано 42 107 случаев коронавируса. За последние сутки зараженных стало на 74 больше. При этом 38 296 пациентов выздоровели. За последние 24 часа таких сибиряков - 73.
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 63 и 77 лет и женщины в возрасте 65 и 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 809 человек.
Отмечается, что в инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 227 пациентов, в том числе 5 детей.
Продолжают борьбу в реанимации 48 сибиряков. На ИВЛ находятся 5 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 1 559 683 теста на коронавирус.
Примечательно, что с симптомами ОРВИ в больницы Новосибирской области обратились 2 594 жителей региона.