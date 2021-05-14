Лунный календарь посадки рассады капусты с 15 по 31 мая 2021

Огородники занимаются выращиванием капусты двумя способами. Кто-то сеет сразу семена в грунт, а те, кто желает собрать ранний урожай, те выращивают рассаду. Выращивание рассады - более трудоемкий процесс, однако н позволяет начать собирать первый урожай капусты уже в середине лета. Высеивание семян в грунт никогда не позволит так рано начать собирать капусту, этот метод применяют только в тех случаях, когда совсем нет времени заниматься рассадой.
Лучше всего сеять семена и высаживать рассаду капусты в периоды растущей Луны. Стоит также учитывать - в каком созвездии находится Луна.