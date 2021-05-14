Лунный календарь посадки рассады капусты с 15 по 31 мая 2021
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Лунный календарь посадки рассады капусты с 15 по 31 мая 2021

3:20:005/14/2021Фото: pxhere
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Лучше всего сеять семена и высаживать рассаду капусты на растущую Луну. Стоит также учитывать - в каком созвездии находится Луна.

капуста
Садить капусту лучше в те дни, когда Луна проходит по женским знакам зодиака

Огородники занимаются выращиванием капусты двумя способами. Кто-то сеет сразу семена в грунт, а те, кто желает собрать ранний урожай, те выращивают рассаду. Выращивание рассады - более трудоемкий процесс, однако н позволяет начать собирать первый урожай капусты уже в середине лета. Высеивание семян в грунт никогда не позволит так рано начать собирать капусту, этот метод применяют только в тех случаях, когда совсем нет времени заниматься рассадой.

Лучше всего сеять семена и высаживать рассаду капусты в периоды растущей Луны. Стоит также учитывать - в каком созвездии находится Луна.

Очень хорошие дни для высадки рассады капусты

4, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 26 мая

Подходящие дни для высадки рассады капусты

1-3, 6, 11, 18, 25, 27, 28, 30, 31 мая

Очень хорошие дни для посева семян капусты

8-10, 15, 18, 19 мая

Подходящие  дни для посева семян капусты

5-7, 22, 27-29 мая

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