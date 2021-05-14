В Новосибирске приняли сигнал о бедствии с воздушного судна в Красноярском крае
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14.05
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В Новосибирске приняли сигнал о бедствии с воздушного судна в Красноярском крае

5:25:555/14/2021Фото: страница администрации Минусинского района "ВКонтакте"
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Пока никаких признаков крушения воздушного судна не обнаружено.

Спасатели ищут объект, которые подал сигнал о бедствии

14 мая в Новосибирск поступил сигнал бедствия из Минусинского района Красноярского края. Поисковая группа выдвинулась на место. Откуда был подан сигнал.

«Поступила информация о том, что в Новосибирск из нашего района поступил сигнал бедствия с неизвестного воздушного объекта. На место выдвинулась поисковая группа», — сообщил собеседник Интерфакса.

Возможно, сигнал поступил с аварийного буя или внештатно сработало устройство с авиационной техники, стоящей на земле. По данным РИА Новости, специалисты заметили дым в районе поисков.

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