В Новосибирске приняли сигнал о бедствии с воздушного судна в Красноярском крае

14 мая в Новосибирск поступил сигнал бедствия из Минусинского района Красноярского края. Поисковая группа выдвинулась на место. Откуда был подан сигнал.
«Поступила информация о том, что в Новосибирск из нашего района поступил сигнал бедствия с неизвестного воздушного объекта. На место выдвинулась поисковая группа», — сообщил собеседник Интерфакса.
Возможно, сигнал поступил с аварийного буя или внештатно сработало устройство с авиационной техники, стоящей на земле. По данным РИА Новости, специалисты заметили дым в районе поисков.