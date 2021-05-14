Актриса из фильма "Улицы разбитых фонарей" Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни
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Актриса из фильма "Улицы разбитых фонарей" Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни

5:21:275/14/2021Фото: Социальные сети
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Некролог актрисы опубликовали на сайте Александринского театра, в котором она проработала более тридцати лет.

Причина смерти не указана
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В 89 лет умерла актриса театра, кино и ТВ, телеведущая, "великая комическая старуха" Петербурга Кира Крейлис-Петрова. Артистка ушла из жизни 12 мая в Санкт-Петербурге.

Некролог актрисы опубликовали на сайте Александринского театра, в котором она проработала более тридцати лет. Причина смерти заслуженной артистки России не уточняется. Дата похорон будет известна позже.

Артистка родилась в Ленинграде в 1931 году, пережила блокаду. Училась в Школе-студии МХАТ вместе с Галиной Волчек, Леонидом Броневым, Игорем Квашой и Петром Фоменко.

Она известна своими ролями в нескольких десятках удачных проектов - "Улица полна неожиданностей", "Ссора в Лукашах", "Мама вышла замуж", "Трое в лодке, не считая собаки", "Влюблен по собственному желанию", "Улицы разбитых фонарей" и другие. Также она озвучивала мультфильмы.

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смертьактрисакира крейлис-петрова
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