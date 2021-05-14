Актриса из фильма "Улицы разбитых фонарей" Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни

В 89 лет умерла актриса театра, кино и ТВ, телеведущая, "великая комическая старуха" Петербурга Кира Крейлис-Петрова. Артистка ушла из жизни 12 мая в Санкт-Петербурге.
Некролог актрисы опубликовали на сайте Александринского театра, в котором она проработала более тридцати лет. Причина смерти заслуженной артистки России не уточняется. Дата похорон будет известна позже.
Артистка родилась в Ленинграде в 1931 году, пережила блокаду. Училась в Школе-студии МХАТ вместе с Галиной Волчек, Леонидом Броневым, Игорем Квашой и Петром Фоменко.
Она известна своими ролями в нескольких десятках удачных проектов - "Улица полна неожиданностей", "Ссора в Лукашах", "Мама вышла замуж", "Трое в лодке, не считая собаки", "Влюблен по собственному желанию", "Улицы разбитых фонарей" и другие. Также она озвучивала мультфильмы.