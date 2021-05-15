Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 мая 2021 в России и мире

7:40:075/15/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 15 мая 2021 года.

открытка
Международный день семей 15 мая

• Международный день семьи (International Day of Families)
• Всемирный день виски (World Whisky Day)
• День «Принесите кому-нибудь цветы» (Bring Flowers to Someone Day)
• День лакоманьяка
• День калейдоскопов
• Международный день астрономии (Astronomy Day)
• Международный день климата (International Climate Day)
• День московского метрополитена
• Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (International Day of Conscientious Objector)
• День кровельщика
• День калмыцкого чая
• Праздник Вутиванской иконы Божией Матери
• День испытания почтовых лошадей
• Всемирный день скрипки (World Fiddle Day)
• День посадки лимонного дерева (Plant a Lemon Tree Day)
• День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
• Единые дни действий в защиту малых рек и водоёмов
• Всемирный день скандинавской ходьбы (World Nordic Walking Day)
• День московских парков
• День осетинского языка и литературы
• Международный день осведомлённости о методе «кенгуру» в выхаживании недоношенных детей (International Kangaroo Care Awareness Day) • День осведомлённости о сосудистых родимых пятнах (VBF Day of Awareness)
• Всемирный день туберозного склероза (TSC Global Awareness Day)
• День свободы культуры (Culture Freedom Day)
• День осведомлённости о гиперемезисе при беременности (Hyperemesis Gravidarum Awareness Day)
• Международный день осведомлённости о мукополисахаридозе (International Mucopolysaccharidosis (MPS) Awareness Day)
• День горного бега в России
• День сухого пайка
• День исчезающих видов животных (Endangered Species Day) - США
• День дерева - Индия
• День науки - Украина
• День учителя - Южная Корея
• День шоколадных чипсов (National Chocolate Chip Day) - США
• День матери - Парагвай
• День Европы - Украина
• День соломенной шляпы (National Straw Hat Day) - США
• День учителя - Колумбия
• День обучения плаванию (National Learn to Swim Day) - США
• День учителя (Dia Del Maestro) - Мексика
• Фестиваль мальвы (Аой-мацури) - Япония
• День нейлоновых чулок (National Nylon Stockings Day) - США
• День персидского языка (Persian Language Day) - Иран
• День святого Исидора (Feast of Saint Isidore) - Испания
• День соседа в Киеве - Украина
• Праздник «Константинеоба» - Грузия
• День независимости - Парагвай
• День вооружённых сил - Словения
• День памяти блюстителей порядка (Peace Officers Memorial Day) - США
• День курдского языка (Kurdish Language Day) - Ирак
• День памяти о палестинских беженцах (День «Накба», Nakba Day) - Палестина
• День учредительного сейма - Литва
• День восстановления независимости - Австрия
• День вооружённых сил (National Armed Forces Day) - США
• Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа, Михаила
• Борис и Глеб Сеятели (Свистозарник)

Важные события

1484 в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.
1682 восстание стрельцов в Москве. Убиты Ю. А. Долгоруков и Г. Г. Ромодановский.
1829 в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий произведённых в Российской Империи.
1846 в Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество.
1867 в России императором Александром II утверждён устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года – Российское общество Красного Креста.
1883 в России принят закон о раскольниках-старообрядцах.
1897 в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Русское экономическое обозрение» под редакцией М. М. Фёдорова.
1918 в Москве открывается первая народная музыкальная школа.
1922 вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт».
1929 основана Газодинамическая лаборатория – Опытно-конструкторское бюро (НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко).
1948 первое выступление женского хореографического ансамбля «Берёзка» под руководством Надеждиной.
1976 катастрофа Ан-24 под Черниговом, погибли 52 человека.
1999 в российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. Ни по одному из пунктов депутаты не набрали нужного количества голосов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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