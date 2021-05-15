Началась третья волна коронавируса в России, заявил доктор Мясников

Как заявил доктор и телеведущий Александр Мясников, в России, вероятно, началась третья волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, ситуацию можно было предсказать, так как инфекция распространяется циклично и ближайшие три месяца страну ждет новый виток, который потом опять пойдет на спад, а осенью начнется новый рост заболеваемости.
Начавшийся около трех месяцев назад спад, не достиг нуля по уровню заражаемости, а просто стал ниже.
"Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам", - рассказал Мясников в Telegram.
Кроме тех мер, который все уже привыкли соблюдать, нужна скорейшая всеобщая вакцинация, считает доктор. В других странах, где более строго относятся к ношению масок, респираторов и перчаток, где людей более строго ограничивают в возможностях передвижения, все равно наблюдается рост заболеваемости и смертности.
"Поэтому... надеяться реально можно только на вакцинацию", — заключил Мясников.
Анна Попова — глава Роспотребнадзора - ранее заявляла, что о третьей волне пока говорить рано. По словам главы ведомства, если россияне будут соблюдаться предписания, можно будет избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19.
На 14 мая в стране зафиксирован рекорд числа заболевших коронавирусом — 9462. За последние два месяца это самый большой суточный прирост.