Началась третья волна коронавируса в России, заявил доктор Мясников
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Началась третья волна коронавируса в России, заявил доктор Мясников

8:51:205/15/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Осенью начнется новое увеличение числа заразившихся коронавирусом, если россияне не будут прививаться.

Мясников заявил о новой - третьей волне коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
В России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки на 14 мая

В России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки на 14 маяЖертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 маяЕщё 1623 новости

Как заявил доктор и телеведущий Александр Мясников, в России, вероятно, началась третья волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, ситуацию можно было предсказать, так как инфекция распространяется циклично и ближайшие три месяца страну ждет новый виток, который потом опять пойдет на спад, а осенью начнется новый рост заболеваемости.

Начавшийся около трех месяцев назад спад, не достиг нуля по уровню заражаемости, а просто стал ниже.

"Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам", - рассказал Мясников в Telegram.

Кроме тех мер, который все уже привыкли соблюдать, нужна скорейшая всеобщая вакцинация, считает доктор. В других странах, где более строго относятся к ношению масок, респираторов и перчаток, где людей более строго ограничивают в возможностях передвижения, все равно наблюдается рост заболеваемости и смертности.
"Поэтому... надеяться реально можно только на вакцинацию", — заключил Мясников.

Анна Попова — глава Роспотребнадзора - ранее заявляла, что о третьей волне пока говорить рано. По словам главы ведомства, если россияне будут соблюдаться предписания, можно будет избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19.

На 14 мая в стране зафиксирован рекорд числа заболевших коронавирусом — 9462. За последние два месяца это самый большой суточный прирост.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
третья волнакоронавирус. вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы верите теледоктору?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Началась третья волна коронавируса в России, заявил доктор Мясников
    8:51:20 5/15/2021
    Началась третья волна коронавируса в России, заявил доктор Мясников
    Какой сегодня церковный праздник 15 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:17 5/15/2021
    Какой сегодня церковный праздник 15 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 мая 2021 в России и мире
    7:40:07 5/15/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске на 14 мая: обязательно высаживайте огурцы и тыквы, говорят народные приметы
    6:30:29 5/15/2021
    Погода в Бердске на 14 мая: обязательно высаживайте огурцы и тыквы, говорят народные приметы
    Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года
    6:00:51 5/15/2021
    Красивые поздравления на День кровельщика 15 мая 2021 года
    БердскДве магнитные бури 15 мая 2021: как последствия мощнейшего геоудара мая отразятся на метеопатах
    5:45:49 5/15/2021
    Две магнитные бури 15 мая 2021: как последствия мощнейшего геоудара мая отразятся на метеопатах
    Картинки с Днем московского метрополитена на 15 мая и оригинальные поздравления в стихах
    5:00:53 5/15/2021
    Картинки с Днем московского метрополитена на 15 мая и оригинальные поздравления в стихах
    Как за государственные деньги построить дом на даче?
    4:00:22 5/15/2021
    Как за государственные деньги построить дом на даче?
    Космические поздравления на День астрономии 15 мая для мечтателей
    3:00:15 5/15/2021
    Космические поздравления на День астрономии 15 мая для мечтателей
    День отца в России в 2021 году: история праздника, традиции и как провести день
    2:00:36 5/15/2021
    День отца в России в 2021 году: история праздника, традиции и как провести день