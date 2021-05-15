Какой сегодня церковный праздник 15 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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15.05
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Какой сегодня церковный праздник 15 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:175/15/2021Фото: pixnio
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В этот день прославляют соловьев. Их пение означает завершение весны и наступление лета. Хорошей приметой считается поймать белого соловья.

церковь
15 мая поста нет

Православные праздники 15 мая

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373)
Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
Благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила)

Народные праздники


Борис и Глеб Сеятели

По народному календарю этот праздник посвящается перенесению святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба.

Торговцы просят у этих святых успеха в делах. Считается, как пойдет торговля в этот день, таким будет и год.

На Руси в этот день начинали сеять тыкву и огурцы.

Также в этот день прославляют соловьев. Их пение означает завершение весны и наступление лета. Хорошей приметой считается поймать белого соловья.

Теплая погода предвещает щедрый урожай зерновых культур.

Нельзя сегодня пересчитывать деньги после заката солнца. Пересчитанные вовремя деньги нельзя хранить в одном месте.

Нельзя оставлять в кошельке сор - старые чеки и квитанции.

Запрещается выигранные деньги все оставлять себе.

Приметы


  • Западный ветер гнет вершины деревьев, вечером пасмурно – к утру ожидается ясная погода.
  • Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
  • Если соловья услышишь раньше кукушки, счастливо проведешь лето.
  • Соберется петь птичий царь в этих числах – весна зацветет дружно.
  • Соловей запел – весна пошла на убыль, можно начинать посевную.

Источник: my-calend

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