Какой сегодня церковный праздник 15 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 маяСвятителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373)
Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
Благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила)
Народные праздники
Борис и Глеб Сеятели
По народному календарю этот праздник посвящается перенесению святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба.
Торговцы просят у этих святых успеха в делах. Считается, как пойдет торговля в этот день, таким будет и год.
На Руси в этот день начинали сеять тыкву и огурцы.
Также в этот день прославляют соловьев. Их пение означает завершение весны и наступление лета. Хорошей приметой считается поймать белого соловья.
Теплая погода предвещает щедрый урожай зерновых культур.
Нельзя сегодня пересчитывать деньги после заката солнца. Пересчитанные вовремя деньги нельзя хранить в одном месте.
Нельзя оставлять в кошельке сор - старые чеки и квитанции.
Запрещается выигранные деньги все оставлять себе.
Приметы
- Западный ветер гнет вершины деревьев, вечером пасмурно – к утру ожидается ясная погода.
- Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
- Если соловья услышишь раньше кукушки, счастливо проведешь лето.
- Соберется петь птичий царь в этих числах – весна зацветет дружно.
- Соловей запел – весна пошла на убыль, можно начинать посевную.
Источник: my-calend