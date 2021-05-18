Прекрасные поздравления на Международный день музеев 18 мая

Тайны старины и яркий блеск новаций,
Классические шедевры и современные формации,
Живопись, скульптуры, ткани, секреты королей,
Продемонстрирует все это посетителю музей.
Ведь нет без прошлого будущего и без заката рассвета,
Не полетит без прошлого наша вперед планета,
И всем тем, кто собрал трепетно все это,
Мы сегодня бьем поклон и спасибо большое говорим!
***
Скуку праздную развеяв,
Дом сей снова посетив,
Весь ваш дружный коллектив
Поздравляем с Днем музеев!
Кропотлив и долог труд,
Только, как в седом граните,
Вы историю храните,
Словно залежь древних руд.
Юный школьник, старый дед
Вас благодарят за это
И жалеют счастья, света,
Радости на много лет!
***
Профессию вашу с другой не сравнить,
Музейный сотрудник – иной колорит.
Часами внимаю вам с сердцем открытым,
Запомнить бы больше, чтоб стать эрудитом.
С работой вы жизнь неразрывно связали,
Нельзя, чтобы люди хоть раз заскучали.
Желаю вам счастья, здоровья, любви,
Чтоб все пожелания сбыться могли.
***
Кто знает лучше вас и больше вас,
Кто может так владеть людским вниманьем,
Чтоб оживить историю для нас,
И каждый день в ней черпать вдохновенье.
Я пожелать хочу вам в день музеев
Удачи, счастья, радости, любви,
Чтоб все задумки воплотить сумели,
И свой подход к работе сберегли.
***
Всех тех, кто любит прошлым наслаждаться,
И по музеям часто прохлаждаться,
Приличных всех людей и ротозеев
Я поздравляю нынче с Днём музеев.
Желаю от души всему народу
В музей результативного похода,
Чтоб набирались знаний интересных,
И чтобы было всё у вас чудесно.
Источник: pozdravkin.com