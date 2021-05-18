Годовалая девочка утонула в ванной. Родители ушли в магазин
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Годовалая девочка утонула в ванной. Родители ушли в магазин

10:41:125/18/2021Фото: pixabay.com
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Следователи считают, что инцидент произошел из-за преступной небрежности родителей. Они знали, что малолетние дети не в силах самостоятельно позаботиться о себе.

Расследование уголовного дела продолжается

В Чите 15 мая в ванной утонула годовалая девочка, которая осталась без присмотра родителей. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили на сайте следкома по Забайкальскому краю.

- По данным следствия, 15 мая около 17:00 33-летний мужчина и 27-летняя женщина, супруги, воспитывающие двух дочерей 2,5 и 1,1 лет, ушли в магазин, оставив детей без присмотра. Вернувшись через полчаса домой, они обнаружили младшую дочь в ванне с водой. Прибывшие по экстренному вызову медики констатировали смерть ребёнка, — говорится в сообщении.

Следователи считают, что инцидент произошел из-за преступной небрежности родителей. Они знали, что малолетние дети не в силах самостоятельно позаботиться о себе.

Сейчас проводятся следственные мероприятия по выяснению всех подробностей случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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смертьребенокванначита
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