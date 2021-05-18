Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская призналась, сколько горожан спились и сколько пьяных получили травмы за майские праздники-2021
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Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская призналась, сколько горожан спились и сколько пьяных получили травмы за майские праздники-2021

10:13:075/18/2021,Марина ВолковаФото: pixabay
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Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" осведомленный источник, за майские каникулы ажитации в наркологии не было.

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Пьянство - это зависимость
Сюжет: Алкоголизм
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Длительные майские выходные позади. Напомним, все жители России, в том числе Бердска, по решению Путина провели в домашних хлопотах 10 дней - с 1 мая по 10 мая включительно. Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала, страдали ли от алкоголизма бердачне. Стоит отметить, что всем доставленным в горбольницу в состоянии алкогольного опьянения на этапе оказания скорой медицинской помощи не проводится лабораторное исследование на наличие алкоголя и наркотических веществ в биологических жидкостях пациента. Это регламентировано в соответствии с приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 93 «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического».

- Диагноз «Опьянение» может быть выставлен на основании лабораторного подтверждения, - уточняет Алла Николаевна.

При этом главврач ЦГБ Бердска отметила, что косвенные признаки наличия опьянения, такие как шаткая походка, запах алкоголя изо рта, нарушение речи, не являются прямым подтверждением постановки диагноза «алкогольное опьянение».

При этом с подозрением на наличие опьянения было обслужено скорой медицинской помощью ЦГБ Бердска 38 человек, 9 из них доставлены в стационар.

- Количество пациентов, нуждающихся в скорой медицинской помощи в следствии приема алкоголя или наркотических веществ с диагнозами Острый алкогольный психоз, Алкогольный делирий, психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя, за период с 03.05.2021 по 10.05.2021 не отмечались, - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что с травами за майские праздники в горбольницу привезли 9 пациентов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" осведомленный источник, за майские каникулы ажитации в наркологии не было.

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алкоголизммайские выходныеопьянения
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