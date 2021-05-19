Правительство упростило прописку и временной регистрации в России
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Правительство упростило прописку и временной регистрации в России

6:08:505/19/2021Фото: Социальные сети
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С июля 2022 года зарегистрироваться можно будет дистанционно через портал госуслуг.

Для отметки в паспорте все равно придется идти в регулирующий орган

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания, с июля 2022 года зарегистрироваться можно будет дистанционно через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 19 мая на сайте кабмина.

Чтобы получить прописку, гражданин должен подать заявление на портале госуслуг. После этого необходимо единоразово прийти в орган учета для проставления отметки в паспорт.

Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Нужное свидетельство придет по почте, вам не придётся посещать регистрирующие органы.

Согласно документу, услуги будут предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть жители могут прийти в любой орган учета в пределах городского округа, муниципального района или профильное подразделение.

Новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени, предполагают в правительстве.

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правительствопропискарегистрация
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