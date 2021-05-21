Столото в 443 тираже «Жилищной лотереи» 23 мая 2021 разыграет 10 квартир у моря и 800 млн рублей

Только представьте: вы выходите на балкон своей квартиры и чувствуете дыхание моря, ощущаете лёгкое дуновение ветра, которое освежает в жаркую погоду. Мечтаете о таком?
В ближайшем тираже «Жилищной лотереи» вы можете воплотить это в реальность.
Вас ждут: 10 квартир у моря, суперприз 800 миллионов рублей и множество денежных призов.
Останется три шара — выигрышей будет больше.
Запасайтесь билетами — вдруг повезёт!
Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 22 мая.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 23 мая, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры у моря — 1 900 000 ₽