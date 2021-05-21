Когда откроют Таиланд в 2021: с кем открыты границы для россиян с 1 июня
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Когда откроют Таиланд в 2021: с кем открыты границы для россиян с 1 июня

12:50:195/21/2021,Ирина НоваяФото: www.flickr.com
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Перед планированием отпуска рекомендуется на сайт Ассоциации Туроператоров РФ. Там существует таблица с указаниями, на каких условиях страны мира принимают туристов. Данные регулярно обновляются, как только поступает свежая информация.

Попасть в туристические провинции Таиланда иностранцы могут с 1 апреля, но их ожидает недельный карантин

Мировая эпидемия коронавируса внесла серьёзные изменения в туристические планы. Планируя отпуск за границей, россиянам приходится учитывать, открыта ли желаемая страна, есть ли в неё прямые или чартерные рейсы, отправляют ли там туристов на карантин.
По состоянию на май 2021 года, россиян принимают в 56-ти странах. Прямым авиарейсом можно добраться только в 18 из них.
Куда можно с 1 июня
11 мая представители федеральных ведомств обсудили возможность посещения 20-ти стран русскими туристами. По предварительным данным, с 1 июня для россиян должны открыть Израиль, Тунис, Кипр, Люксембург, Мальту, Австрию, Исландию, Иорданию, Маврикий, Польшу, Мексику, Португалию, Марокко, Саудовскую Аравию, Данию, Ирландию, Италию, Доминикану, Болгарию и Молдову.
Зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова предложила увеличить количество авиарейсов в 19 уже открытых стран. Среди них Египет, Индия, Куба, Греция, Армения, Эмираты, Япония, Катар, Азербайджан, Финляндия, Корея, Таджикистан, Сербия, Швейцария, Белоруссия, Мальдивы, Киргизия, Узбекистан и Казахстан.
Важно помнить, что не все страны, с которыми планируется возобновить авиасообщение, могут сразу согласиться на приём русских туристов. Предварительно одобрен въезд россиян в Тунис, Мексику и Доминиканскую Республику.

Таиланд и Турция
Попасть в туристические провинции Таиланда иностранцы могут с 1 апреля, но их ожидает недельный карантин. Россиянам отдохнуть в Таиланде пока не удастся: для въезда понадобится свидетельство о вакцинации. Но отечественный «Спутник V» в таиландский список допустимых вакцин не входит. Об этом сообщается на сайте «Интерфакс Туризм».
Курорты Турции не будут принимать россиян с самого начала лета – не позволяет эпидситуация. Руководством России обсуждается возможность возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июня.

На что обратить внимание
Перед планированием отпуска рекомендуется на сайт Ассоциации Туроператоров РФ. Там существует таблица с указаниями, на каких условиях страны мира принимают туристов. Данные регулярно обновляются, как только поступает свежая информация.
Сейчас таблица включает 101 страну. Её содержимое расскажет об открытости границ, авиасообщении с Россией, прямых рейсах, необходимых исследованиях и вакцинации. Также можно узнать, вернувшись из каких стран россиянам необходимо пройти тест на коронавирус.

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