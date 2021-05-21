В Новосибирске мужчина упал с моста в реку и переломал ноги. Видео ЧП
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске мужчина упал с моста в реку и переломал ноги. Видео ЧП

1:19:135/21/2021Фото: Скриншот видео
0

Сотрудники МАСС извлекли из реки упавшего с моста мужчину.

Мужчина сломал обе ступни и нуждался в скорой помощи

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы 20 мая вытащили мужчину из реки Тула в Ленинском районе Новосибирска. Он упал с моста и сломал ноги. Место происшествия находится около улицы Тульская в районе садоводческого товарищества «Строитель».

- Как объяснил мужчина спасателям, сначала, он просто кричал и звал на помощь, а потом уже вспомнил про телефон и вызвал спасателей, – написано в сообществе спасателей.

По данным спасательной службы, 36-летний пострадавший сломал обе ступни. Промокший мужчина лежал среди бетонных плит на берегу реки. Сотрудники МАСС оказали ему первичную помощь и увезли в больницу.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мостмужчинапереломы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ломали что-нибудь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМэр Евгений Шестернин признался, почему зовет на совещания мэрии избранные СМИ Бердска
    12:59:21 5/21/2021
    Мэр Евгений Шестернин признался, почему зовет на совещания мэрии избранные СМИ Бердска
    Когда откроют Таиланд в 2021: с кем открыты границы для россиян с 1 июня
    12:50:19 5/21/2021
    Когда откроют Таиланд в 2021: с кем открыты границы для россиян с 1 июня
    БердскКогда в Бердске откроется новая банька с ожидальней и буфетом, стало известно
    12:45:00 5/21/2021
    Когда в Бердске откроется новая банька с ожидальней и буфетом, стало известно
    В детском саду 3-летнему мальчику отрубило палец
    12:42:42 5/21/2021
    В детском саду 3-летнему мальчику отрубило палец
    Генпрокурор России Игорь Краснов прилетел в Новосибирск 21 мая 2021. Что он делал, смотрите на фото
    12:38:10 5/21/2021
    Генпрокурор России Игорь Краснов прилетел в Новосибирск 21 мая 2021. Что он делал, смотрите на фото
    Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?
    12:20:57 5/21/2021
    Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?
    БердскВ Бердске подозревают бешенство у трупа собаки
    12:19:49 5/21/2021
    В Бердске подозревают бешенство у трупа собаки
    БердскОпасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров
    12:08:27 5/21/2021
    Опасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров
    Что значат антитела к коронавирусу: сколько должно быть после болезни и прививки
    12:00:25 5/21/2021
    Что значат антитела к коронавирусу: сколько должно быть после болезни и прививки
    Зонд Solar Orbiter впервые снял выброс корональной массы на Солнце
    11:58:35 5/21/2021
    Зонд Solar Orbiter впервые снял выброс корональной массы на Солнце