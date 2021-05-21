В Новосибирске мужчина упал с моста в реку и переломал ноги. Видео ЧП

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы 20 мая вытащили мужчину из реки Тула в Ленинском районе Новосибирска. Он упал с моста и сломал ноги. Место происшествия находится около улицы Тульская в районе садоводческого товарищества «Строитель».
- Как объяснил мужчина спасателям, сначала, он просто кричал и звал на помощь, а потом уже вспомнил про телефон и вызвал спасателей, – написано в сообществе спасателей.
По данным спасательной службы, 36-летний пострадавший сломал обе ступни. Промокший мужчина лежал среди бетонных плит на берегу реки. Сотрудники МАСС оказали ему первичную помощь и увезли в больницу.