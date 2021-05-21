Что значит праздник Сына Отца и Святого Духа – 20 июня 2021 года

Одно из важнейших событий для христиан – Пятидесятница. Его название отсылает ко дню празднования, 50-му по счёту после Пасхи. Дата Пятидесятницы меняется каждый год. В 2021-м православная церковь отмечает этот двунадесятый праздник 20 июня.
В православной традиции Троица и Пятидесятница – один и тот же праздник, в то время как католики празднуют их отдельно, с интервалом в неделю. С Пятидесятницей у тех и других связаны разные циклы праздников.
19 июня православные поминают усопших на Троицкую родительскую субботу, 20 июня празднуют саму Троицу, а на понедельник 21 июня выпадает День Святого Духа.
События праздника
Главная роль в праздновании отведена Пятидесятнице. Она происходит на 10-й день после Вознесения Христова. Оставшись без учителя, апостолы оставались вместе и усиленно молились. С ними была и Дева Мария.
Внезапно дом наполнился шумом, похожим на шум сильного ветра. В воздухе появились языки пламени и медленно опустились на головы апостолов, не причинив им никакого вреда. Каждый из присутствующих обрёл новые навыки. Среди них красноречие и знание всех языков.
Получив дары свыше, апостолы поняли свою миссию: проповедовать христианство по всему миру. Этим они занимались всю оставшуюся жизнь.
У католиков есть забавный обычай, связанный с этим событием. На Пятидесятницу каждый из них получает бумажный огонёк, на обороте которого написан дар святого Духа. Это может быть «крепость», «благочестие», «разум» и другие.
Суть Троицы
Библейские события уже знакомили христиан с Богом Отцом и Сыном. Событие Пятидесятницы показало третье лицо Господа – Святого Духа в виде языков пламени. Он и раньше появлялся во время Крещения Христова – в виде голубя. Однако понимания, что это Святой Дух ещё не было.
Троица – это три проявления Бога. Сущность одна и та же, а лица три. На понимании триединства Божия построена христианская вера. В православии Отец считается началом всего, несотворенным Абсолютом. Сын – это Слово Божие, Логос, который наполняет смыслом всё сущее. Дух даёт жизненную силу и освещает всё, во что входит.
Ложные толкования Троицы издревле порождали самые разные ереси. Одна из популярных – арианство, учение IV века, утверждающее, что Отец сотворил Сына, как и остальной мир. А значит, Иисус не равен отцу, а ниже его по статусу. Сторонники савеллианской ереси считали, что все три лица Троицы – это единственный Бог, принимающий обличье то Сына, то Духа. Последователи несторианства имели третью позицию, считая Иисуса-бога и Иисуса-человека разными сущностями, увеличивая воплощения Троицы до четырёх.
Богослужение
Верующим рекомендуется посетить троицкое богослужение. Священники служат его в зелёных одеждах, храм украшен молодыми берёзками, а на полу – душистое сено.
После торжественной литургии начинаются долгие молитвы, во время которых верующие стоят на коленях и тихо плетут венки из церковной травы. Венками украшают жилище или заваривают травяной отвар, которым можно обмываться для исцеления от недугов.