Во дворе дома экс-полицейского нашли 27 мертвецов

В Сальвадоре в городе Чалчуапа задержали бывшего офицера полиции. Во дворе его дома нашли могилы с телами убитых людей. В некоторых из них было по несколько жертв.
Предположительно полицейский какое-то время убивал и насиловал людей, выкапывал могилы и прятал их под землей в своем дворе.
Во время обыска обнаружили тела по меньшей мере 27 человек. По останкам можно понять, что люди умерли несколько лет назад.
Уточняется, что мужчину уволили более 10 лет назад.
В начале мая полицейские расследовали дело об убийстве двух женщин и двух мужчин. Тогда они и вышли на след 51-летнего Уго Эрнесто Осорио Чавеса.
Большинство найденных тел принадлежат женщинам, также среди убитых есть несовершеннолетние. Перед смертью подозреваемый насиловал всех своих жертв.
Следователи уточнили, что чаще всего со своими жертвами мужчина знакомился в социальных сетях. Преступника арестовали. Расследование дела продолжается.