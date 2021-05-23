С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров, перцев, баклажанов

Многим нравится выращивать растения в теплицах, потому что в них можно получить хороший урожай значительно раньше, нежели высаживая в обычный грунт. Чтобы растения в парниках хорошо прижились, необходимо придерживаться ряда правил при их посадке.
Подготовка теплиц и грунта
Парники и теплицы, в которых выращивают овощные культуры, даже при весенних заморозках могут прогреваться до +8 градусов. Эта температура допускает высадку рассады весной. Но, важно учитывать, что при отметках ниже указанной, посадку лучше отложить.
Кроме того, перед посадкой необходимо провести дезинфекцию помещения. Для этого нужно распылить на поверхности раствор моющего средства. После этого протереть капроновой щеткой, а части из металла и дерева можно покрасить известкой.
Подготовка к высадке касается и грунта, который важно обильно полить горячей водой. Для разогрева почвы можно использовать биотопливо, как эффективный источник энергии, которую получают в результате процесса гниения разных видов биологического сырья.
Чаще всего, с наступлением мая, в теплицах садят помидоры, перцы или баклажаны. Каждая из этих культур требует особого подхода к высадке.
Помидоры
Для помидор, в первую очередь, важна температура посадки. Главное, чтобы в теплице ночью температура не опускалась ниже 8 С. А почва была прогрета не менее +15 С, иначе корни не приживутся и погибнут.
Стоит отметить, что высота растения должна быть 25-35 см, с присутствием первого бутона. Лучше, если окраска побегов и листьев — будет темно-зеленой, а корневая шейка у стебля — диаметром минимум 1 см. У растения должно быть не менее семи хорошо развитых листиков.
Перцы
Перцы — теплолюбивые растения, поскольку их родина — тропики Центральной Америки. Поэтому садить перцы в теплицу — лучший способ их выращивания. Для хорошего укоренения рассады обязательно отсутствие ночных заморозков и теплый грунт.
Высаживать лучше всего перцы, которым не менее двух месяцев. Рассада должна иметь стебли высотой 25 см, с 12-14 хорошо сформированными листьями. Также рассаду следует заранее закалить, выставляя ее временами на балкон или веранду, где температура составляет около 10 градусов тепла.
Баклажаны
Перед тем как посадить баклажаны в теплицу, лучше заранее обеззаразить грунт. Это можно сделать при помощи кипятка, залив 20-25 см слоя почвы. Также можно добавить извести - 100 гр на 1 кв.м земли.
Желательно, чтобы температура при посадке внутри теплицы была не ниже +18 градусов, а грунта не ниже +15.
Выращивают сеянцы в отдельных горшочках. Поэтому в парниках для каждого растения отбирается специально подготовленная лунка глубиной около 20 см. Кроме того, необходимо учитывать расстояние. У ростков листья раскидистые и чтобы они не мешали друг другу - расстояние между баклажанами в теплице выдерживают 40-45 см.