Мэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне

Бердчане, проживающие на ул. Красная Сибирь, 130 и 122А всерьез обеспокоены предполагаемым расширением магазина "Продсиб" в Бердске.
Напомним, что конфликт жителей высоток и владельцев магазина "Продсиб" продолжается несколько лет. Расширение торговой точки предполагается с переносом теплотрассы в районе проезда внутрь квартала. Данное решение обусловлено возникшей проблемой во время строительства.
Глава Бердска Евгений Шестернин давал указание, что власть не разрешит вынос теплотрассы на муниципальную землю, пока не будут достигнуты соглашения с жильцами дома по ул. Красная Сибирь, 130.
На оперативном штабе со СМИ начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков подтвердил, что они четко следуют указаниям Шестернина. В настоящее время разрешение на проведение строительных работ "Продсибом" не получено.
- Все находиться в стадии переговоров. Действительно, глава дал четкое указание: пока не будет достигнуты консенсусы и компромиссы, никакие работы "Продсиб" производить не будет. Собственник подтвердил, что идет стадия диалога,- пояснил Дмитрий Есиков.
Отметим, что холдинг "Продсиб" специализируется на продажах продуктов питания и промышленных товаров. Компания имеет широкую партнерскую сеть в различных регионах России.