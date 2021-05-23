Будет ли вечное дистанционное обучение в школах, рассказал Мишустин
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Будет ли вечное дистанционное обучение в школах, рассказал Мишустин

2:34:275/23/2021Фото: Pixnio
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Премьер заметил, что в дистанционном обучении есть как положительные, так и отрицательные стороны.

В России не планируется переход на дистанционную форму обучения.

Михаил Мишустин заявил, что в России не будет полного перехода на дистанционное обучение, потому что при нем снижается качество знаний.

На форуме «Новое знание» премьер-министр отвечая на вопросы участников, заявил, что правительство не рассматривает вопрос о всеобщем переходе обучения в дистанционный режим

"Сейчас <эпидемиологическая> обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет, у нас таких планов нет", - сказал Мишустин.

Также Мишустин рассказал о том, что качество обучения в таком формате сильно страдает и не во всех вузах возможно получить качественные знания, не работая лично с преподавателем в аудитории. Опять же, при сдаче экзаменов во время сеанса по интернету, вряд ли студент не воспользуется подсказками или шпаргалками.
"Так что, мне кажется, здесь нужно найти разумный и необходимый баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя", - подчеркнул Мишусти.

Вынужденной мерой назвал премьер-министр переход обучения в дистанционный формат в период пандемии, однако такие изменения помогли многим преподавателям лучше освоить компьютер и умение работать в любом формате.

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