Автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД хотят в России

Минюст будет автоматически списывать деньги с банковских счетов россиян, которые не оплатили штрафы за нарушения, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на законопроект.
Считается, что это упростит порядок взысканий без привлечения судебных приставов. Издание отмечает, что Минфин уже поддержал данные поправки. Предполагается, что новая система начнет работу уже в следующем году.
В ведомстве озвучили некоторые риски, которые связаны с неправомерным списанием средств со счетов граждан. Поэтому Минюст «прорабатывает дополнительные механизмы защиты прав граждан».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, упрощающие обжалование штрафов от ГИБДД. Владельцы автомобилей на портале Госуслуг могут оспорить неточные постановления Госавтоинспекции. Отмечается, что сейчас в стране активно развивается сеть камер, но полностью исключить ошибки невозможно.