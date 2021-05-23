Видео нападения львицы на дрессировщика из бродячего цирка под Новосибирском попало в Сеть

В субботу в поселке Мошково Новосибирской области проходило выступление бродячего цирка. Во время номера со львами одно из животных напало на своего дрессировщика. Об этом сообщает паблик "Инцидент Новосибирск".
На арене находились две львицы и дрессировщик. От зрителей их отделяло специальное ограждение. Сначала львицы вышли на арену, начали играть между собой. Но в какой-то момент одна из них напала на дрессировщика. Ему на помощь поспешили другие работники цирка, которые начали отгонять хищницу от мужчины. Но она крепко вцепилась в ногу человека.
"Когда мы убегали, был дикий рев этих животных. В общем, думаю дрессировщику досталось. На улице женщине беременной плохо стало. От испуга у нее случился приступ эпилепсии, и она без сознания. Вызвали скорую", - рассказала очевидица происшествия Виктория.
Как выяснилось, по Новосибирской области гастролирует Уральский цирк. Дрессировщик Максим Орлов 22 мая получил рваные раны на ноге и руке. Он полагает, что заживет через пару недель.
Орлов предложил, что хищница напала на него из-за долгого простоя в период пандемии коронавируса. Во время пандемии работники цирка долго сидели без работы и гастролей, репетиций не было. Орлов выступает с частным цирком, у которого нет своей площадки.
Львице Веге пять лет, она с детства была своенравной, рассказал дрессировщик. Хищницу отстранили от работы. Предположительно, в цирке договорятся с зоопарком, чтобы обменять ее на маленького львенка.