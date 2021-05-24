Центр занятости населения Бердска опубликовал новый список вакансий для горожан. Всего горожанам предлагается 92 предложения о работе. Разброс заработной платы большой - от 17 000 рублей до 70 000 рублей. Например, требуется контролер качества на зарплату до 30 000 рублей. Заместителю директора по производству предлагают 40 000 рублей за свой труд. А вот бухгалтеру меньше - 25 000 рублей.
Работа в Бердске: Директора на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания
9:00:105/24/2021
Всего горожанам предлагается 92 предложения о работе.
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