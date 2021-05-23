14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»
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23.05
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14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»

4:12:145/23/2021Фото: Как обезопасить детей от таких травм?
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Чемпионство команды стало последним, что увидел болельщик перед тем, как получил смертельную травму.

Подросток погиб во время празднования победы команды в чемпионате Испании

Смертью 14-летнего болельщика закончилось празднование победы в испанском чемпионате футбольной команды «Атлетико» (Мадрид).

По словам свидетелей произошедшего, подросток ехал в фургоне, который заезжал на парковку в центре города. На стоянке подросток высунул голову в окно автомобиля и ударился о стену.

Травма головы оказалась очень серьезной — приехавшие на вызов медики больше получаса проводили мероприятия по реанимации пострадавшего, однако мальчик умер.

С семьей мальчика работали психологи, полиция расследует причины происшествия. По сообщениям очевидцев, за рулем фургона находился один из друзей родителей погибшего.

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