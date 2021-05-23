14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»

Смертью 14-летнего болельщика закончилось празднование победы в испанском чемпионате футбольной команды «Атлетико» (Мадрид).
По словам свидетелей произошедшего, подросток ехал в фургоне, который заезжал на парковку в центре города. На стоянке подросток высунул голову в окно автомобиля и ударился о стену.
Травма головы оказалась очень серьезной — приехавшие на вызов медики больше получаса проводили мероприятия по реанимации пострадавшего, однако мальчик умер.
С семьей мальчика работали психологи, полиция расследует причины происшествия. По сообщениям очевидцев, за рулем фургона находился один из друзей родителей погибшего.