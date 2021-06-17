С Днём отца 20 июня: открытки для любимого папы с нежными словами поздравления
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17.06
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С Днём отца 20 июня: открытки для любимого папы с нежными словами поздравления

2:40:286/17/2021Фото: bonnycards
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День отца (также - День отцов) — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах.

День отца

Поздравляю с Днём отца,
Папочка любимый,
И желаю, чтоб года
Счастье приносили.

Пусть твои надежды
Свершаются всегда,
Знай, что как и прежде,
Мы любим все тебя.

Здоровья пожелаю,
Крепких-крепких сил
И чтобы день грядущий
Радости дарил.

День отца

Мамы, конечно, важны и нужны,
Но мир этот был бы не полон без пап:
Без тех, чей по дому разносится храп
И кто обнимает нас силой любви.

Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,
За то, что помощник ты мне и судья.
Спасибо за верность, за дружбу и честь,
Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.

Ты — лучший на свете! Тобой я горжусь
И буду гордиться всегда и во всем.
За доброе слово твое я держусь,
Мы вместе по жизни повсюду идем.

Сегодня — твой день! Я желаю тебе
Любви и успехов, добра и тепла.
Будь добр к своей прекрасной судьбе —
И с радостью тем же ответит она.

День отца

Поздравляем с днем отца
Всех пап, папулей, папочек,
Пускай счастью — нет конца,
И порхают бабочки
От радости, в душе — тепло,
На сердце — благодать,
Желаем, вечно чтоб везло,
Печалей — не видать!

День отца

Папа, с днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко — крепко обнимаем!

День отца

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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