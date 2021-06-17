Дональд Трамп заявил, что Россия вышла победителем после встречи Путина и Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от встречи Путина и Байдена, а вот для Москвы встреча прошла отлично. Также он отметил, что Америка не смогла остановить строительство Северного потока-2, а это сделать было крайне важно. Также он заметил, что Россия только выиграла от этого саммита.
Я думаю, это был хороший день для России", - сказал он. Трамп также заявил, что российско-американские отношения могли бы быть "невероятными". "Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - отметил он.
Примечательно, что Трамп считает, что он был в замечательных отношениях с Путиным и никто не был жестче с Россией, чем он.
Напомним, встреча Путина и Байдена прошла вчера, 16 июня, в Женеве. Президенты общались почти пять часов с перерывом. Были затронуты многие темы в том числе ситуация на Украине и Навальный.