Что делать, если работник заболел коронавирусом и паниковать ли коллегам: Подробный ответ главврача ЦГБ Искитима Алексея Кайгородова

В редакцию пришел вопрос от одной читательницы, в котором она спрашивала, что должен делать работодатель, если на предприятии кто-то заразился коронавирусом. Ведь сотрудники контактируют между собой постоянно, а риск заражения от этого лишь увеличивается. Должен ли организовываться карантин на предприятии? Или, может, работодатель обязан перевести сотрудников «на удаленку».
На этот вопрос очень подробно ответил главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов 16 июня для редакции «Курьер. Среда. Бердск»:
- Если на предприятии какой-то работник заболел, почувствовал у себя симптомы ковида, он должен вызвать скорую помощь, объяснить симптомы. На стации скорой помощи эти симптомы внимательно слушают и записывают, если они действительно похожи на коронавирус, то тогда приезжает ковидная бригада. Она берет анализ у больного, его смотрят, и если COVID-19 подтвердился, то пациента или оставляют дома на амбулаторное лечение, или увозят в больницу, если случай тяжелый. Если это коронавирус, то тут же присылается экстренное извещение в санэпидемстанцию, где должны наблюдать за всеми контактными с ним людьми. С кем он контактировал в последние дни, называет сам больной. Всеми ограничительными мерами занимается Роспотребнадзор - больница к этому не имеет никакого отношения.
Карантина на предприятии, если там выявился больной ковидом, никак быть не может. Будет ли «удаленка», будет решать руководитель предприятия. Карантина больше нет нигде, он был только в период всеобщей паники. Рекомендации по переводу сотрудников на удаленку есть, но обязанности переводить на нее нет. Всё решает каждый руководитель индивидуально.