Почему в городах России забывают про статистику о зараженных за сутки: Бердск не исключение
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Почему в городах России забывают про статистику о зараженных за сутки: Бердск не исключение

1:21:556/17/2021,Алина БуроваФото: Правительство Новосибирской области
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Например, в Санкт-Петербурге такие данные предают огласке редко. Издание "Бумага" поинтересовалось в чате WhatsApp Комздрава Петербурга об информировании населения о ковид-обстановке, на что журналистам запретили писать сообщения в чат.

Многие предполагают, что третья волна заболеваемости коронавирусом наступит
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Как происходит информирование о количестве заболевших коронавирусом в России? Этим вопросом "Курьер. Среда. Бердск" задался сегодня, 17 июня.

Информирование о коронавирусе - это важные статистические данные, позволяющие оценить любому жителю России обстановку с заболеваемостью в стране. Особое значение этим данным придается сейчас, когда все в обществе говорят о появлении так называемой "третьей волны" пандемии. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в Санкт-Петербурге такие данные предают огласке редко. Издание "Бумага" поинтересовалось в чате WhatsApp Комздрава Петербурга об информировании населения о ковид-обстановке, на что журналистам запретили писать сообщения в чат.

К слову, в Бердске статистические данные о коронавирусе появляются тоже не каждый день. Например, пресс-центр администрации Бердска не сообщал информацию о количестве заболевших около 4 дней, с 13 июня. 17 июня информация для распространения в СМИ в чате появилась.

Главрач ЦГБ Бердска заявила, информация о ковид-обстановке поступает в пресс-центр Бердска каждый день.

- Сводку мы отправляем каждый день в пресс-центр администрации города Бердск,- сказала Алла Николаевна.

Общая информация о заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области обновляется каждый день. На 16 июня 2021 года в Новосибирской области было зафиксировано 44 752 случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 959 человек.

Стоит отметить, что главврач ЦГБ Искитима всегда открыт к диалогу по любым вопросам, тем более связанным с коронавирусом. Каждый день от администрации Искитима в почту всех редакций поступает информация о зараженных коронавирусом в Искитиме и Искитимском районе. Чего не скажешь о Бердске.

Что касается статистики по всей России, то в общей сложности зарегистрировано 5 249 990 случаев заболевания коронавирусом. Официально зарегистрировано 127 576 летальных исхода.

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