"Я те сказала, перешибу как соплю!": Пожилую пациентку избили за съемку ужасов ковидного госпиталя

На Сахалине, в ковидном госпитале на днях произошло ЧП. Там в Долинской ЦРБ избили пациентку. Все началось с того, что женщину не устроили условия в больнице.
- Питание каждый день одно и то же. Минимальные порции, капуста тушёная 3 раза в день. Нет лампы дезинфицирующей. Элементарно для больных нет воды питьевой, нет воды горячей, вскипятить чай, - рассказала дочь женщины, которая сейчас проходит лечение в Долинской ЦРБ.
Чтобы подтвердить все это женщина начала снимать больницу на камеру мобильного телефона. На кадры попал постоянно текущий бачок единственного на все отделение унитаза. Также в больнице нет возможности набрать горячую воду с соблюдением санитарных норм. В отделении находилась все одна кастрюлька на всех больных. Чтобы набрать оттуда жидкость, каждый пациент должен был взять одноразовый стаканчик и зачерпнуть из ёмкости, омывая в ней внешнюю сторону стакана.
Но когда женщина начала снимать коридор больницы, к ней подошли другие пациентки и начали оскорблять и распускать руки.
- Я те сказала, перешибу как соплю! - грозным голосом заорала крупная пациентка, ударив пожилого человека по лицу.
Примечательно, но медперсонал не стал разнимать пациенток. Медики стояли в стороне и смеялись. В настоящее время прокуратура начала проверку по данному факту. Минздрав также разбирается в ситуации.