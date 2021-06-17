"Я те сказала, перешибу как соплю!": Пожилую пациентку избили за съемку ужасов ковидного госпиталя
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"Я те сказала, перешибу как соплю!": Пожилую пациентку избили за съемку ужасов ковидного госпиталя

1:40:416/17/2021Фото: pixabay
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Женщину возмутили условия в больнице, а другим пациентам не понравилось то, что она снимает все это на камеру.

Женщину избили прямо в больнице

На Сахалине, в ковидном госпитале на днях произошло ЧП. Там в Долинской ЦРБ избили пациентку. Все началось с того, что женщину не устроили условия в больнице.

- Питание каждый день одно и то же. Минимальные порции, капуста тушёная 3 раза в день. Нет лампы дезинфицирующей. Элементарно для больных нет воды питьевой, нет воды горячей, вскипятить чай, - рассказала дочь женщины, которая сейчас проходит лечение в Долинской ЦРБ.

Чтобы подтвердить все это женщина начала снимать больницу на камеру мобильного телефона. На кадры попал постоянно текущий бачок единственного на все отделение унитаза. Также в больнице нет возможности набрать горячую воду с соблюдением санитарных норм. В отделении находилась все одна кастрюлька на всех больных. Чтобы набрать оттуда жидкость, каждый пациент должен был взять одноразовый стаканчик и зачерпнуть из ёмкости, омывая в ней внешнюю сторону стакана.

Но когда женщина начала снимать коридор больницы, к ней подошли другие пациентки и начали оскорблять и распускать руки.

- Я те сказала, перешибу как соплю! - грозным голосом заорала крупная пациентка, ударив пожилого человека по лицу.

Примечательно, но медперсонал не стал разнимать пациенток. Медики стояли в стороне и смеялись. В настоящее время прокуратура начала проверку по данному факту. Минздрав также разбирается в ситуации.

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