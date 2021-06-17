"Давай встретимся, давай, поехали": Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину на русском языке
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"Давай встретимся, давай, поехали": Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину на русском языке

1:31:296/17/2021Фото: кадр из фильма
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Он отметил, что никто не хочет войны, но в тоже время обвинил Москву в оттягивании переговоров.

Зеленский обратился к Путину

Накануне, на встрече с иностранными журналистами, президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на русском языке. Отметим, что тест его интервью есть на официальном сайте президента Украины.

"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский

Также он отметил что у России и Украины общая история и никто не хочет войны. Но в тоже время он обвинил Москву в "оттягивании" начала переговоров. Он также заявил, что на встрече с Путиным можно обсуждать только конфликт в Донбассе.

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