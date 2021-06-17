Дизайнерские открытки с Днём сыроделов и вкусные поздравления на 18 июня
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Дизайнерские открытки с Днём сыроделов и вкусные поздравления на 18 июня

5:45:116/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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18 июня отмечается профессиональный праздник - день сыроделов.

День сыроделов

Ух, какой дырявый сыр!
И кто надырил столько дыр?
Ну, а главное, зачем?..
Они ж безвкусные совсем.
Ну не чудак ли этот кто-то,
Проделав лишнюю работу?
Но зато каков мастак:
Вот как внутри сверлил он,
как?!.

Кечатова Н.

День сыроделов

Когда есть сыр, но нету дыр,
То это — непонятный сыр.
Где сыра нет, а дырки есть,
Там этот сыр успели съесть.
А если сыр вернуть в мешок,
Тогда зачем такой стишок?

Лесная Ю.

День сыроделов

На обед мне дали сыр,
Было в нём так много дыр.
Папа мне, смеясь, велел,
Чтобы дырок я не ел.
Если съем я дырки те,
Будут дырки-в животе.
Как тогда я буду жить?
Что ли лейкою служить?
Я теперь слежу за тем,
Что я за обедом ем.
И уж если дали сыр,
То смотрю, чтоб был без дыр.

Бушуев Л.

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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