В ПФР объяснили, как служба в армии отразится на размере пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что срок срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж. При этом, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Отметим, что эти коэффициенты начисляются человеку за все время официальной работы. А их количество зависит от стажа и суммы страховых взносов, которые внес работодатель.
Также в Пенсионном фонде отметили, что в некоторых случаях можно учитывать службу в армии до 2002 года. Но в этом случае нет гарантии, что выплаты станут больше.
Напомним, индивидуальные пенсионные коэффициенты - это показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии. При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.