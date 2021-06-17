Инженера взорвавшейся газовой АЗС в Новосибирске суд отправил под домашний арест

Сегодня, 17 июня, стало известно, что суд отправил под домашний арест инженера АГЗС, которая взорвалась 14 июня. Геннадий Кисель проведет под домашним арестом два месяца – до 14 августа. Отметим, что следствие просило суд поместить его в СИЗО.
Напомним, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.
"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48