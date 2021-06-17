Троица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание
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Троица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание

2:59:366/17/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Узнайте, откуда и во сколько они будут ходить.

Автобус 2В кроме обычной «двойки» будет ходить в субботу в Бердске
Автобус 2В кроме обычной «двойки» будет ходить в субботу в Бердске

19 июня будет Троицкая суббота. В этот день верующие и не только соблюдают традицию ездить на кладбище и ухаживать за могилами погибших родственников. В мэрии Бердска тоже прекрасно помнят об этом празднике - в честь Троицы 19 июня запустят два дополнительных автобуса 2В.

- Будет спецрейс до кладбища от вокзала. Первый - в 8:00, последний - в 15:00, с 12:00 до 13:30 перерыв, - сообщили 17 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспорта Бердска.

Автобусы до кладбища будут ходить от вокзала с интервалом в 30 минут. Так как привычная «двойка» тоже продолжит ходить, рейсы будут частыми. Стоимость проезда на спецавтобусе до кладбища - 25 рублей.

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