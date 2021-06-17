Троица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание

19 июня будет Троицкая суббота. В этот день верующие и не только соблюдают традицию ездить на кладбище и ухаживать за могилами погибших родственников. В мэрии Бердска тоже прекрасно помнят об этом празднике - в честь Троицы 19 июня запустят два дополнительных автобуса 2В.
- Будет спецрейс до кладбища от вокзала. Первый - в 8:00, последний - в 15:00, с 12:00 до 13:30 перерыв, - сообщили 17 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспорта Бердска.
Автобусы до кладбища будут ходить от вокзала с интервалом в 30 минут. Так как привычная «двойка» тоже продолжит ходить, рейсы будут частыми. Стоимость проезда на спецавтобусе до кладбища - 25 рублей.