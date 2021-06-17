4-месячного младенца нашли в супермаркете: Бабушка оставила
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4-месячного младенца нашли в супермаркете: Бабушка оставила

6:01:306/17/2021Фото: pixabay.com
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Матерью "подкидыша" оказалась несовершеннолетняя - 17-летняя девушка. Сейчас ребенок находится в больнице - его передали врачам для детального осмотра.

Младенец скончался от ожогов во время сна
Младенца нашли в магазине

В петербургском супермаркете нашли 4-месячного малыша, рассказали в четверг в главке МВД по Ленобласти.

Необычную находку обнаружили 16 июня в одном из магазинов Выборгского района Санкат-Петербурга. Полиция предполагает, что ребенка могла принести бабушка, которая работает в магазине уборщицей.

«Приступив к помывке полов, она оставила ребенка без присмотра. Личность матери также была установлена», — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Матерью "подкидыша" оказалась несовершеннолетняя - 17-летняя девушка. Сейчас ребенок находится в больнице - его передали врачам для детального осмотра, чтобы выяснить состояние здоровья и развития.

На бабушку составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Сейчас в инциденте разбираются местные органы опеки.

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