4-месячного младенца нашли в супермаркете: Бабушка оставила

В петербургском супермаркете нашли 4-месячного малыша, рассказали в четверг в главке МВД по Ленобласти.
Необычную находку обнаружили 16 июня в одном из магазинов Выборгского района Санкат-Петербурга. Полиция предполагает, что ребенка могла принести бабушка, которая работает в магазине уборщицей.
«Приступив к помывке полов, она оставила ребенка без присмотра. Личность матери также была установлена», — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.
Матерью "подкидыша" оказалась несовершеннолетняя - 17-летняя девушка. Сейчас ребенок находится в больнице - его передали врачам для детального осмотра, чтобы выяснить состояние здоровья и развития.
На бабушку составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Сейчас в инциденте разбираются местные органы опеки.