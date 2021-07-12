Самые благоприятные лунные дни для финансовых операций в июле 2021 года

Лунное влияние существует не только на океаны, растения и наш организм. Существуют наиболее благоприятные дни и для денежных операций.
Если прислушиваться к данным лунного календаря, то можно заметно поправить свои дела, особенно когда находишься в трудном финансовом положении.
Одалживать деньги другим: 28 июля.
Нельзя давать в долг: 20, 23, 30 июля.
Самому одалживать: 20 июля.
Нельзя брать в долг и оформлять кредит: 17, 30 июля.
Возвращать долг: 20, 29 июля.
Нельзя возвращать долг и гасить кредит, оплачивать счета: 30 июля.
Лучшее время для покупок подарков: 14 июля.
Лучшие дни для вкладывания денег: 29 июля.
Лучшие дни для совершения крупных покупок: 29 июля.
Заключение крупных сделок: 29 июля.