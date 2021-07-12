Самые благоприятные лунные дни для финансовых операций в июле 2021 года
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Самые благоприятные лунные дни для финансовых операций в июле 2021 года

5:20:027/12/2021Фото: pxhere
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Если прислушиваться к данным лунного календаря, то можно заметно поправить свои дела, особенно когда находишься в трудном финансовом положении.

луна, дом
Для разных операций есть свои лучшие дни

Лунное влияние существует не только на океаны, растения и наш организм. Существуют наиболее благоприятные дни и для денежных операций.

Если прислушиваться к данным лунного календаря, то можно заметно поправить свои дела, особенно когда находишься в трудном финансовом положении.

Одалживать деньги другим: 28 июля.

Нельзя давать в долг: 20, 23, 30 июля.

Самому одалживать: 20 июля.

Нельзя брать в долг и оформлять кредит: 17, 30 июля.

Возвращать долг: 20, 29 июля.

Нельзя возвращать долг и гасить кредит, оплачивать счета: 30 июля.

Лучшее время для покупок подарков:  14 июля.

Лучшие дни для вкладывания денег: 29 июля.

Лучшие дни для совершения крупных покупок: 29 июля.

Заключение крупных сделок: 29 июля.

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