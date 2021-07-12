Солнечный коллапс второй половины июля 2021: Как пережить магнитную бурю и не заметить ее
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Солнечный коллапс второй половины июля 2021: Как пережить магнитную бурю и не заметить ее

4:20:217/12/2021Фото: pxhere
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Пересмотрите свое питание в сторону более здорового, откажитесь или хотя бы максимально сократите употребление кофе. Пейте больше обычной чистой воды.

солнце
В конце месяца магнитная буря продлится всего сутки

Во второй половине месяца ожидается одна магнитная буря. Она наступит 29 июля и ее мощность составит 4-5 баллов. Из-за отдаленности события мощность точнее предсказать не получается. Длительность бури составит 1 день.

После окончании магнитной бури в середине месяца, а именно 13 июля, до следующего удара у метеозависимых будет почти 2 недели спокойной геомагнитной обстановки, и этим периодом желательно воспользоваться так, чтобы как можно лучше восстановить свой организм и подготовить его к последнему метеоудару месяца.

В этот период хорошо будет пропить курс витаминов и успокоительных препаратов, которые помогут вам привести вашу нервную систему в порядок. Стрессы очень сильно усугубляют неприятные симптомы. Постарайтесь в эти дни высыпаться.

Будет отлично, если вы избавитесь от вредных привычек, в частности - курения, поскольку никотин очень плохо отражается на состоянии сосудов, которые первыми страдают в магнитные бури.

Возьмите себе за правило выполнять по утрам гимнастику и принимать контрастный душ. Он, как и частые пешие прогулки, прекрасно тренирует сосуды.

Пересмотрите свое питание в сторону более здорового, откажитесь или хотя бы максимально сократите употребление кофе. Пейте больше обычной чистой воды.

Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Соблюдение этих простых рекомендаций, а также рекомендаций врача по приему лекарственных препаратов существенно облегчит ваше состояние в неблагоприятные даты.

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