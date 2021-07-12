Новых 173 пациентов с коронавирусом нашли за сутки на 12 июля в Новосибирской области

Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки в регионе выявили 173 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе за все время пандемии регионе зарегистрировано 48 958 случаев коронавируса, в том числе у 3 406 детей. 42 802 пациента выздоровели (+63 за сутки).
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 83 года, 83 года, 86 лет, 92 года и женщины в возрасте 80 лет, 82 года, 84 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 161 человек.
В инфекционные больницы с ковидом и подозрением на него госпитализированы 5 690 пациентов, в том числе 102 ребенка. В отделениях реанимации находятся 376 человек. На ИВЛ – 79 пациентов. Также за прошедшие сутки в медучреждения региона обратились 1330 человек с жалобами на симптомы ОРВИ.