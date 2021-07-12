Стали известны подробности гибели экс-участника Дом-2 Филиппа Чубукова. Он выпал из окна квартиры на Перервинском бульваре в минувшую субботу, 10 июля. В полицию о происшествии обратилась жительница первого этажа дома, где произошло ЧП. Она проснулась от громкого хлопка за окном.Как сообщает Telegram-канал Life Shot, у мужчины была наркотическая зависимость и он жил где придется. Из квартиры родителей на Перервинском бульваре, откуда парень выпал сегодня ночью, его выписали. Туда он только изредка заходил в гости. В день гибели он якобы пробрался в комнату младшего брата и украл деньги. Брат пригрозил вызвать полицию, и тогда Чубуков закрылся у себя в комнате, а позднее его тело обнаружили под окнами. По одним данным перед падением он поссорился с братом, по другим — незадолго до смерти бывший участник телепроекта был с девушкой.
Экс-участник "Дома-2" Филипп Чубуков умер в Москве
5:16:197/12/2021
Мужчина мог поссориться с братом.
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