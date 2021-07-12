В Бердске отменили фестиваль "Музыкальная экспедиция" из-за коронавируса

Отдел культуры администрации Бердска сообщил о том, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области было принято решение отменить фестиваль «Музыкальная экспедиция». Напомним, он должен был состояться 14 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Юность». Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором региона.
Напомним, вчера, 11 июля, в России выявили 25 033 новых случая коронавируса за последние сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии россиян составило 5 783 333. Также за вчерашние сутки умерли 749 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", всего с начала пандемии зарегистрировано 143 002 летальных исхода.
Суточный показатель выздоровлений составил 17 382, общий — 5 200 219.